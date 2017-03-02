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trump'a flynn'den sonra ikinci darbe!

TRUMP'A FLYNN'DEN SONRA İKİNCİ DARBE!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı olarak atadığı Jeff Sessions'ın Rus büyükelçi ile görüştüğü iddia edildi. Daha önce Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'in Rus elçi ile görüştüğü ortaya çıkmış ve Flynn görevinden istifa etmişti.

Tarih : 02 Mart 2017, 09:17
Puan Ver : Trump'a Flynn'den Sonra İkinci Darbe!(8/10)6


Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile telefonda görüştüğü ortaya çıktıktan sonra istifa eden ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn'den sonra ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın da Rus büyükelçi ile görüştüğü iddia edildi.



ABD basınında yer alan haberde Sessions'ın Rus elçiyle görüştüğü ancak bu görüşmesini Senato'dan gizlediği savunuldu. Washington Post'un Adalet Bakanlığı yetkililerine dayandırarak verdiği haberde Sessions'ın geçen yıl ABD Senatörü olarak görev yaparken iki defa Rus büyükelçi ile görüştüğü ifade edildi.



Sessions'ın yaptığı görüşmelerin Donald Trump'ın kampanya sürecine denk geldiği belirtildi.



Bu görüşmelerin Temmuz ve Eylül aylarında Senatörün ofisinde gerçekleştiği açıklandı. Sessions ise Ruslarla temasını yalanlıyor.



 



kaynak:ahaber








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