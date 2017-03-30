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trump'a büyük şok! süresiz olarak durduruldu

TRUMP'A BÜYÜK ŞOK! SÜRESİZ OLARAK DURDURULDU

15 Mart'ta ABD Başkanı Trump'ın ikinci vize yasağını geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı, yeni aldığı kararla söz konusu uygulamayı ikinci bir mahkeme kararına kadar 'süresiz' olarak askıya aldı.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:36
Puan Ver : Trump'a Büyük Şok! Süresiz Olarak Durduruldu(6/10)5


ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Mart'ta imzaladığı ve  nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren  düzenlemeyi 15 Mart'ta geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı Derrick Watson, ikinci bir mahkeme kararına kadar söz konusu uygulamayı "süresiz"  olarak durdurdu.



Konuyla ilgili davacıların taleplerini değerlendiren Watson, çarşamba  akşamı aldığı ihtiyati tedbir kararıyla Trump'ın ikinci vize yasağına koyduğu  geçici durdurma kararını "süresi belirsiz şekilde" uzattı.



 



kaynak:milliyet








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