TRUMP'A BÜYÜK DARBE! GERİ ÇEKTİLER
ABD Başkanı Trump, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı için geri çekti.
ABD Başkanı Trump, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı için geri çekti.
Tasarı için ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan oylama bu karar nedeniyle 2'nci kez ertelendi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar