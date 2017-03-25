

ABD Başkanı Trump, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı için geri çekti.



Tasarı için ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan oylama bu karar nedeniyle 2'nci kez ertelendi.







kaynak:habertürk