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trump'a büyük darbe! geri çektiler

TRUMP'A BÜYÜK DARBE! GERİ ÇEKTİLER

ABD Başkanı Trump, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı için geri çekti.

Tarih : 25 Mart 2017, 09:32
Puan Ver : Trump'a Büyük Darbe! Geri Çektiler(9/10)11


ABD Başkanı Trump, Obamacare'in iptalini öngören yeni sağlık sigortası tasarısını yeterli "evet" oyuna ulaşılamayacağı için geri çekti.



Tasarı için ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılması planlanan oylama bu karar nedeniyle 2'nci kez ertelendi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Trump  A  Büyük  Darbe  Geri  Çektiler    haber

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