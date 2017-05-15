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Trump'a 10 Bin İsrail Polisiyle Koruma
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trump'a 10 bin israil polisiyle koruma

TRUMP'A 10 BİN İSRAİL POLİSİYLE KORUMA

ABD Başkanı Donald Trump gelecek hafta İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirecek. 900 kişilik ekiple İsrail'e gidecek olan Trump'ı 10 bin polis koruyacak.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 17:03
Puan Ver : Trump'a 10 Bin İsrail Polisiyle Koruma(7/10)9


ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta  gerçekleştireceği İsrail ziyareti sırasında 10 bin polis görev yapacak.



İsrail Emniyet Sözcüsü Micky Rosenfeld, 22 Mayıs'ta İsrail'e gelmesi beklenen Trump'ı korumak için 10 bin  polisin görevlendirildiğini söyledi. Rosenfeld, Trump'ın güvenliğini sağlamak  için Amerikan polisi ile koordineli bir hazırlık yürüttüklerini ifade etti.



İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, havalimanından  helikopterle doğrudan Kudüs'e geçecek olan Trump'ın ziyaret edeceği yerler  arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi de yer  alıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Hristiyanlar için en  kutsal mekanlardan biri sayılan Kıyamet Kilisesi de bu bölgede bulunuyor.



İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre de ABD Başkanı Trump'ın  900 kişiden oluşacak ekibini 70 araç taşıyacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  A  10  Bin  İsrail  Polisiyle  Koruma    haber

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