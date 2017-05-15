

ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta gerçekleştireceği İsrail ziyareti sırasında 10 bin polis görev yapacak.







İsrail Emniyet Sözcüsü Micky Rosenfeld, 22 Mayıs'ta İsrail'e gelmesi beklenen Trump'ı korumak için 10 bin polisin görevlendirildiğini söyledi. Rosenfeld, Trump'ın güvenliğini sağlamak için Amerikan polisi ile koordineli bir hazırlık yürüttüklerini ifade etti.







İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, havalimanından helikopterle doğrudan Kudüs'e geçecek olan Trump'ın ziyaret edeceği yerler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi de yer alıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Hristiyanlar için en kutsal mekanlardan biri sayılan Kıyamet Kilisesi de bu bölgede bulunuyor.







İsrail'in Kanal 2 televizyonunun haberine göre de ABD Başkanı Trump'ın 900 kişiden oluşacak ekibini 70 araç taşıyacak.







kaynak:milliyet