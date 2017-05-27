

Dünyanın en çok sanayileşmiş ülkelerinin oluşturduğu G7 Grubu'nun liderler zirvesi, dün İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Taormina kasabasında başladı.



G7 zirvesine ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump ile diğer ülkeler arasında serbest ticaret, iklim değişikliği ve mülteci krizi konularında uzlaşma sağlanamadı.