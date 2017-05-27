TRUMP ZİRVEYİ KARIŞTIRDI
Dünyanın en zengin 7 ülkesinin oluşturduğu G7 Grubu'nun zirvesine ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'ya yönelik sert sözleri ve iklim değişikliği anlaşmasıyla ilgili uzlaşmaz tavrıyla zirveye damgasını vurdu
Dünyanın en çok sanayileşmiş ülkelerinin oluşturduğu G7 Grubu'nun liderler zirvesi, dün İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Taormina kasabasında başladı.
G7 zirvesine ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump ile diğer ülkeler arasında serbest ticaret, iklim değişikliği ve mülteci krizi konularında uzlaşma sağlanamadı.
ABD'nin yanı sıra Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 ülkelerinin üzerinde anlaşma sağladığı tek konu terörizmle mücadele oldu. Liderler terörle mücadele alanında ortak bir deklarasyona imza attı.
kaynak:habertürk
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