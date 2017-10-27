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Trump Yönetimi, Kennedy Suikastının Belgelerini Açıkladı

TRUMP YÖNETİMİ, KENNEDY SUİKASTININ BELGELERİNİ AÇIKLADI

ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla eski ABD Başkanı Kennedy suikastıyla ilgili belgeler yayınlandı. Gizli tutulan 2 bin 891 belgeye internetten erişilebiliyor.

Tarih : 27 Ekim 2017, 09:50
Puan Ver : Trump Yönetimi, Kennedy Suikastının Belgelerini Açıkladı(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, eski ABD Başkanı John F. Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli tutulan 2 bin 891 belge internette erişime açıldı.

GİZLİ OLAN 2 BİN 891 KAYIT İNTERNETTE

Beyaz Saray'dan verilen bilgiye göre, Trump, John F. Kennedy suikastının kayıtlarının açıklanması için harekete geçti.

Eski ABD Başkanı Kennedy suikastıyla ilgili bugüne kadar gizli olan 2 bin 891 kayıt, Trump'ın talimatıyla kısıtlama olmaksızın internette erişime sunuldu.

ABD Ulusal Arşivi tarafından kayıtların bir bölümü kısıtlama olmaksızın internette erişime açıldı, kalanı için ilgili kurumların çalışmaları sürüyor.

GERİ KALAN KAYITLAR İÇİN DE TALİMAT VERDİ

Trump, kalan kayıtlar konusunda da gecikme olmadan gerekli açıklamaların yapılmasını istedi. Buna göre, 26 Nisan 2018'e kadar, kısmi düzeltmeler olmakla birlikte ilgili kayıtların paylaşılacağı belirtildi.

Kennedy suikastıyla ilgili bazı hassas belgelerin, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) değerlendirmesinin ardından açıklanacağı bildirildi.

Söz konusu kayıtlara ABD Ulusal Arşivinin "archives.gov" adlı internet sitesinden erişilebiliyor.

TRUMP, BİR KAÇ GÜN ÖNCE SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Donald Trump, birkaç gün önce Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Kennedy suikastına ilişkin gizli belgelerin paylaşılmasına izin vereceğini duyurmuştu. Trump, "Daha fazla bilgi alınması için başkan olarak, uzun zamandan beri yasaklanan gizli JFK dosyalarının açılmasına izin vereceğim." ifadesini kullanmıştı.

25 SENE İÇİNDE KAMUYLA PAYLAŞILMASI GEREKİYORDU

ABD'de 1992 yılında çıkarılan Kennedy Suikastı Kayıtları Yasası gereği, çoğunluğu FBI ve CIA'ya ait milyonlarca belgenin 25 sene içinde kamuyla paylaşılması gerekiyor. Bu süre dün sona erdi. ABD Ulusal Arşivi bugüne kadar Kennedy dosyasına ait çok sayıda belgeyi paylaşmıştı fakat dosyadaki bazı bilgilerin sadece Başkanın onayıyla açıklanabileceği kaydediliyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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