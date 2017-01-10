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trump yönetimi fetö'nün kullandığı vizeyi kaldırıyor

TRUMP YÖNETİMİ FETÖ'NÜN KULLANDIĞI VİZEYİ KALDIRIYOR

ABD'de başkan seçilen Trump'ın göçmenlere yönelik politikaları kapsamında ülkeye çalışmak için gelenlere verilen vize türlerinden H-1B'yi sınırlandırmayı planladığı bildirildi. H-1B vize tipini FETÖ de öğretmen çalıştırmak için kullanıyor.

Tarih : 10 Ocak 2017, 16:35
Puan Ver : Trump Yönetimi Fetö'nün Kullandığı Vizeyi Kaldırıyor(6/10)5


ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikaları kapsamında ülkeye çalışmak için gelenlere verilen vize türlerinden H-1B'yi sınırlandırmayı, gerek görülürse kaldırmayı planladığı bildirildi.



Washington Post gazetesinin haberinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki okullarında görevlendirmek üzere özellikle Türkiye'den getirdiği öğretmenler için alınan H-1B vizesine, Trump yönetiminin bu vize türüne "suistimal edildiği için" karşı çıktığı belirtildi.



Habere göre, Temsilciler Meclisi üyesi Darrell İssia'nın, ülkedeki potansiyel iş imkanının yabancı ülke vatandaşlarına verilmesini durduracak ve gelecek yabancı çalışanların daha kalifiye olmasını sağlayacak bu yasayı Kongre'ye sunmasıyla başlayan "çalışma vizesi" tartışmasına 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna geçecek Trump'tan destek geldi. Konu hakkında konuşan Trump, H-1B vizesini "ucuz iş gücü" ve "büyük bir suistimal" olarak nitelendirdi.



Ülke ekonomisini yeniden güçlendirmek için çalışan yabancıların en iyilerinin elde tutulması gerektiğini ifade eden İssia, aynı zamanda şirketlerin bu vizeyi ucuz iş gücü için suistimal etmediklerinden emin olmaları gerektiğini kaydetti. Meclise sunduğu tasarının bu iki konuyu da ele aldığını belirterek, bu teklif sayesinde ABD vatandaşlarına daha fazla iş imkanı açılacağını savundu.



FETÖ'YE DARBE



FETÖ'nün de ABD'deki okul ve firmalarında görevlendirmek üzere dış ülkelerden getirdiği kişiler için aynı vize türüne başvurduğu ve şuana dek alınan vizelerin binleri aştığı belirtiliyor. FETÖ'nün ABD'de kendine bağlı sözleşmeli (Charter) okullar ve firmalar için, Google gibi şirketlerden bile daha fazla kişi getirdiği ve gelen kişilerin çoğunun da iyi eğitimli olmadığı ve İngilizceyi bile zorlukla konuştuğu biliniyor. Yeni işçi yasasının onaylanması durumunda örgütün bundan sonra aynı yollarla çalışan getirmesi mümkün olmayacak ve hali hazırda H-1B vizesine sahip Örgüt üyelerinin vize yenileme başvuruları onaylanmayacak.



FETÖ okullarında görev yapmış bir öğretmenin, 2013 yılında okulun, tecrübesiz ve İngilizce bilgisi sınırlı Türk öğretmenleri işe aldığını ve bu çalışanlara tecrübeli Amerikalı öğretmenlerden daha fazla para ödediğini iddia ederek dava açmış, örgütün H-1B vizesine yönelik usulsüzlüğü ABD komuoyunda gündeme gelerek büyük tepkilere neden olmuştu.



Uluslararası hukuk firması Amsterdam&Partners yetkilisi Robert Amsterdam, FETÖ'nün okullarla ilgili olarak kamu fonlarını suistimal ettiğini belirtmiş, ve örgüte bağlı okulların yılda yaklaşık 150 milyon dolar ABD'den ödenek aldığını kaydetmişti.



 



kaynak:ahaber








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