

Trump, Tayvan lideri ile telefonda görüştü. Focus Taiwan'ın haberine göre, Tsai Ing-wen Trump'ı arayarak başkanlığa seçilmesini tebrik etti.







Görüşmede tarafların, "ABD ile Tayvan arasındaki yakın ekonomik, siyasi ve güvenlik ilişkilerinden" bahsettiği aktarılarak, Trump'ın da geçen mayıs ayında devraldığı başkanlık görevinden dolayı Tsai'ı tebrik ettiği duyuruldu.







ÇİN TEDİRGİN OLDU







Pekin yönetimi, söz konusu görüşmeye ilişkin Tayvan tarafını suçladı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez, ABD Başkanlığına seçilen bir siyasetçinin Tayvan lideri ile konuşması hakkında, "Bu, sadece Tayvan tarafının hileli bir oyunu. Uluslararası toplumun 'Tek Çin Politikası'ndaki sabit kabulünü değiştiremez." açıklamasını yaptı.







Telefon görüşmesinin, "ABD'nin uzun senelerdir kabul ettiği 'Tek Çin Politikası'nı da değiştireceğini düşünmüyorum." ifadesini kullanan Vang, "Çin-ABD siyasi temelinin zarar görmesini istemediklerini" belirtti.







Telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray Güvenlik Sözcüsü Ned Price, "ABD'nin 'İki Yaka' (Çin ve Tayvan) ilişkilerindeki politikası değişmeyecek. Barışçıl ve istikrarlı ilişkiler, ABD'nin temel menfaatlerinin gereğidir." diye konuştu.







kaynak:milliyet