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trump yine şaşırttı! o liderle görüştü

TRUMP YİNE ŞAŞIRTTI! O LİDERLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin önemi ise 1979 yılından bu yana hiçbir ABD başkanının Tayvan liderleriyle görüşmemiş olması...

Tarih : 03 Aralık 2016, 11:27
Puan Ver : Trump Yine Şaşırttı! O Liderle Görüştü(10/10)10


Trump, Tayvan lideri ile telefonda görüştü. Focus Taiwan'ın haberine göre, Tsai Ing-wen Trump'ı arayarak başkanlığa seçilmesini tebrik etti.



Görüşmede tarafların, "ABD ile Tayvan arasındaki yakın ekonomik,  siyasi ve güvenlik ilişkilerinden" bahsettiği aktarılarak, Trump'ın da geçen  mayıs ayında devraldığı başkanlık görevinden dolayı Tsai'ı tebrik ettiği  duyuruldu.



ÇİN TEDİRGİN OLDU



Pekin yönetimi, söz konusu görüşmeye ilişkin Tayvan tarafını suçladı.  Çin Dışişleri Bakanı  Vang Yi, yaklaşık 38 yıl sonra ilk kez, ABD Başkanlığına  seçilen bir siyasetçinin Tayvan lideri ile konuşması hakkında, "Bu, sadece Tayvan  tarafının hileli bir oyunu. Uluslararası toplumun 'Tek Çin Politikası'ndaki sabit  kabulünü değiştiremez." açıklamasını yaptı.



Telefon görüşmesinin, "ABD'nin uzun  senelerdir kabul ettiği 'Tek Çin Politikası'nı da değiştireceğini düşünmüyorum."  ifadesini kullanan Vang, "Çin-ABD siyasi temelinin zarar görmesini  istemediklerini" belirtti.



Telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray Güvenlik Sözcüsü Ned Price,  "ABD'nin 'İki Yaka' (Çin ve Tayvan) ilişkilerindeki politikası değişmeyecek.  Barışçıl ve istikrarlı ilişkiler, ABD'nin temel menfaatlerinin gereğidir." diye  konuştu.



 



kaynak:milliyet








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