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trump vergide indirim istiyor

TRUMP VERGİDE İNDİRİM İSTİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlarından kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e indiren bir vergi planı taslağı hazırlamalarını istediğini öne sürüldü.

Tarih : 25 Nisan 2017, 10:44
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Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Trump, geçtiğimiz hafta Oval Ofis'te yapılan toplantıda ekibinden, gelir kaybına yol açacak ve Kongre'de zorluklarla karşı karşıya kalacak olsa da kurumlar vergisinin yüzde 15'e indirilmesi üzerinde çalışılmasını istedi.



Kaynaklara göre Trump'ın danışmanları kurumlar vergisini düşürecek vergi planını Çarşamba gününe kadar hazırlayacaklar.



Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn, Trump'ın vergi planlarını anlatmak için Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Senato Finans Komitesi Başkanı Orrin Hatch ve Temsilciler Meclisi

Yöntem ve Kaynaklar Komitesi Başkanı Kevin Brady ile bir araya gelecekler



 



kaynak:yenişafak








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