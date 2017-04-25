

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Trump, geçtiğimiz hafta Oval Ofis'te yapılan toplantıda ekibinden, gelir kaybına yol açacak ve Kongre'de zorluklarla karşı karşıya kalacak olsa da kurumlar vergisinin yüzde 15'e indirilmesi üzerinde çalışılmasını istedi.







Kaynaklara göre Trump'ın danışmanları kurumlar vergisini düşürecek vergi planını Çarşamba gününe kadar hazırlayacaklar.







Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn, Trump'ın vergi planlarını anlatmak için Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Senato Finans Komitesi Başkanı Orrin Hatch ve Temsilciler Meclisi



Yöntem ve Kaynaklar Komitesi Başkanı Kevin Brady ile bir araya gelecekler







kaynak:yenişafak