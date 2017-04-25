TRUMP VERGİDE İNDİRİM İSTİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki danışmanlarından kurumlar vergisi oranını yüzde 15'e indiren bir vergi planı taslağı hazırlamalarını istediğini öne sürüldü.
Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre Trump, geçtiğimiz hafta Oval Ofis'te yapılan toplantıda ekibinden, gelir kaybına yol açacak ve Kongre'de zorluklarla karşı karşıya kalacak olsa da kurumlar vergisinin yüzde 15'e indirilmesi üzerinde çalışılmasını istedi.
Kaynaklara göre Trump'ın danışmanları kurumlar vergisini düşürecek vergi planını Çarşamba gününe kadar hazırlayacaklar.
Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Ulusal Ekonomik Konsey Direktörü Gary Cohn, Trump'ın vergi planlarını anlatmak için Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Senato Finans Komitesi Başkanı Orrin Hatch ve Temsilciler Meclisi
Yöntem ve Kaynaklar Komitesi Başkanı Kevin Brady ile bir araya gelecekler
kaynak:yenişafak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar