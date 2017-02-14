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trump ve trudeau basın toplantısı düzenledi

TRUMP VE TRUDEAU BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Trump ve Trudeau basın toplantısı düzenledi.ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:08
Puan Ver : Trump Ve Trudeau Basın Toplantısı Düzenledi(7/10)4


Trump ve Trudeau basın toplantısı düzenledi



ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider de sınır komşusu olan ABD ve Kanada'nın ekonomi, ticaret ve teröre karşı işbirliği ve güvenli sınır geçişi konularında verimli bir görüşme yaptıkların belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, 'Bu tehlikeli zamanlarda çok önemli işbirliğimiz geliştirmek çok önemli. ABD, IŞİD'e karşı mücadeleye katkılarından dolay Kanada'ya derinden minnettardır' dedi.



Trump, sığınmacılar ve göçmenlerle ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, ABD'ye bir çok suçlu insanın geldiğini öne sürdü ve seçim kampanyasında söz verdiği gibi, bu sorunlu insanları sınır dışı edeceklerini söyledi.



 



kaynak:haberler








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