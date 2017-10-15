TRUMP VE SUUDİ KRALI SELMAN'DAN TELEFONDA İRAN ZİRVESİ: YENİ STRATEJİYİ KONUŞTULAR
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'le, İran'a karşı uygulayacakları stratejiyle ilgili telefonda görüştü.
ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin, ABD'nin yeni İran stratejisi kapsamında karşılıklı iş birliği imkanlarını ele aldığı belirtildi.
İRAN'A KARŞI KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump-Selman arasında dün gerçekleşen görüşmede, İran'la nükleer anlaşma konusunun konuşulduğu kaydedildi.Açıklamada, "Kral Selman, vizyoner yeni İran stratejisi için Başkan Trump'ı tebrik etti ve Amerikan liderliğine destek vermeyi vadetti. Başkan Trump da Suudi Arabistan'ın desteğinden dolayı Kral Selman'a teşekkür etti ve İran'ın Ortadoğu'daki istikrarsızlaştırıcı adımlarına karşı Körfez İşbirliği Konseyinin önemine vurgu yaptı." ifadelerine yer verildi.
TRUMP: KONGRE ÇÖZÜM BULMAZSA ANLAŞMA İPTAL EDİLECEK
Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılma çabalarının ve bölgedeki terörle mücadele adımlarının da ele alındığı bildirildi.Cuma günü ABD'nin yeni İran stratejisini açıklayan Donald Trump, ülkesinin İran'la nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını kaydederek, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.
Kaynak: haberinburada
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