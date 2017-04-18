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trump unutunca first lady 'dürterek' uyardı

TRUMP UNUTUNCA FİRST LADY 'DÜRTEREK' UYARDI

Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın, Beyaz Saray'daki ilk Paskalya törenine komik bir olay damga vurdu. Trump ABD ulusal marşının okunması sırasında elini kalbine götürmeyi unutunca hatırlatmak eşi Melania Trump'a düştü.

Tarih : 18 Nisan 2017, 11:16
Puan Ver : Trump Unutunca First Lady 'dürterek' Uyardı(6/10)5


ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania, Beyaz Saray'daki ilk Paskalya Yortusu‘na ev sahipliğini yaptı. Ancak Melania Trump'ın, First Lady olarak düzenlediği en önemli etkinlik olan Paskalya kutlamalarına Trump'ın ‘unutkanlığı' damga vurdu.



Paskalya tavşanıyla birlikte ABD ulusal marşının okunması için Beyaz Saray balkonundaki yerini alan Trump, diğer ABD'lilerden farklı olarak, marş başlayınca elini kalbinin üzerine götürmedi. Trump'ın bu hatasını fark eden Trump, eşini ‘kolundan dürterek' uyarmak zorunda kaldı.



​Eşi Paskalya oyunları oynayan çocuklara hakemlik yapan Melania Trump, Beyaz Saray'ı dolduran küçük misafirlerine masal okudu.



 



kaynak:hürriyet








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