TRUMP TWEET ATMAZSA, TWİTTER 2 MİLYAR DOLAR KAYBEDECEK
Monness Crespi Hardt & Co analistlerine göre, ABD Başkanı Trump'ın @realDonaldTrump kullanıcı adlı hesabından tweet atmayı bırakması, Twitter'ın 2 milyar dolar kaybetmesine neden olabilir.
James Cakmak'a göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan çekilmesi platformdan toplu çıkışlara neden olmaz ancak "paraya çevrilebilir" günlük aktif kullanıcıların sayısını düşürür. Twitter'ın en seçkin üyesini kaybetmesi, maddi olmayan değerine zarar verebilir.
TRUMP, TWİTTER İÇİN BEDAVA REKLAM ALANI
Twitter kesin bir sayı söylemese de toplam kullanıcı sayısını 125 milyon tahmin eden Cakmak'a göre ABD Başkanı'ndan daha iyi bir 'bedava reklam' alanı yok.
36 milyon takipçiye sahip Trump, Twitter'a girdiği 2009'dan bu yana 35 binden fazla paylaşımda bulundu.
Bussiness HT'nin haberine göre, 11,7 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Twitter, Trump'ın ABD Başkanlık Seçimleri'ni kazandığı 8 Kasım'dan bu yana yüzde 14 değer kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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