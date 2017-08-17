TRUMP, TEK BİR TWEETİYLE AMAZONU 6 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTI
ABD Başkanı Trump, ülkenin büyük bir çoğunluğu uykudayken Amazon aleyhine attığı tweetle, şirkete 6 milyar dolarlık darbe vurdu.
2015 yılı sonlarında Trump ile Amazon'un CEO'su Jeff Bezos arasında başlayan ve giderek güçlenen tartışma, bu sabah Trump'ın Amazon'un fiziksel mağaza sahiplerine zarar vererek, iş istihdamını baltaladığına yönelik tweeti sonrasında iyice kızıştı.
"AMAZON, VERGİSİNİ ÖDEYEN ESNAFA BÜYÜK ZARAR VERİYOR"
Amerika saatiyle 06:12'de bir tweet atan Trump, Amazon'un vergisini ödeyen esnafa büyük zararlar verdiğini, bunun da iş kayıplarına neden olduğunu yazdı.
Bu mesaj Amazon hisselerinin aniden sert bir düşüşe geçmesine neden oldu ve birkaç dakika içerisinde firmanın piyasa sermayesinde 6 milyar dolar civarında bir düşüş yaşandı.
Kaynak: haberinburada
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