ABD Başkanı Trump ile Kral Selman'ın Aralık ayında telefonda görüştüğünü belirten Washington Post gazetesi, "Trump'ın, Suriye'den çekilmek için Suudi Arabistan'dan 4 milyar dolar, körfezdeki diğer müttefiklerinden ise destek istediğini" yazdı.

ABD'Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI

Trump'ın DAEŞ'e karşı zaferini ilan etmeye yakın olduğu ve bu sebeple askerlerini bölgeden çekmeye sıcak baktığı belirtiliyor. ABD'li yetkililer konuşmanın sonunda tarafların anlaştığını iddia etti.

VELİAHT PRENS SELMAN, TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD'ye iki buçuk haftalık ziyareti kapsamında yarın Başkan Trump ile görüşecek. Prens Selman'ın Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile de yakın olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: haberinburada