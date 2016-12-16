TRUMP: SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURACAĞIZ
ABD'nin 45'inci başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağını ve bu sayede insanların bir şans yakalayacağını belirtti
ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, ülkesinin Suriye'de "güvenli bölgeler" oluşturacağını söyledi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump, Pensilvanya eyaletinde Hershey'de yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşananların çok üzücü olduğunu ifade etti.
Trump, "Çok üzücü. Oradaki insanlara yardım edeceğiz. Suriye'de güvenli bölgeler oluşturacağız. Orada güvenli bölgelerin oluşturulmasına yardım edeceğiz." şeklinde konuştu.
Güvenli bölgelerin oluşturulmasıyla Suriye'deki insanların bir şans yakalayacağını belirten Trump, proje masraflarını Körfez ülkelerinden talep edeceğini söyledi.
kaynak:habertürk
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