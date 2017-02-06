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trump 'suçlu'yu buldu: eğer bir şey olursa...

TRUMP 'SUÇLU'YU BULDU: EĞER BİR ŞEY OLURSA...

ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweetlerle seyahat yasağı kararını iptal eden yargı sistemini eleştirdi

Tarih : 06 Şubat 2017, 11:08
Puan Ver : Trump 'suçlu'yu Buldu: Eğer Bir Şey Olursa...(10/10)9


ABD'de temyiz mahkemesinin, 7 ülke vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getiren kararnamenin iptalini onaylamasının ardından Başkan Donald Trump'tan ilk tepki geldi. Konuyla ilgili bir dizi tweet atan Trump, yargı sistemini eleştirdi.



Florida'da tatilde bulunan ABD başkanı attığı tweette, "Bir yargıcın ülkemizi böyle bir tehlikeye attığına inanamıyorum. Eğer bir şey olursa onu ve yargı sistemini suçlayın. İnsanlar akın ediyor. Kötü!" ifadelerini kullandı.



Trump ayrıca, mahkemelerin İç Güvenlik Bakanlığı'nın işini zorlaştırdığını da söyledi.



 



kaynak:habertürk








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