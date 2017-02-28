TRUMP 'SUÇLUYU' BULDU: BU İŞİN ARKASINDA OBAMA VAR
ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk günlerde ABD'de düzenlenen protesto gösterilerinin arkasında Obama ve 'adamlarının' olduğunu söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, görevi aldığı ilk günlerde sokaklarda ve havaalanlarında başlayan protestolarla ilgili eski Başkan Barack Obama'yı suçladı.
Fox TV'de 'Fox and Friends' isimli programa katılan ABD Başkanı, gizli bilgilerin medyaya sızdırılması konusunun arkasından Obama ve 'adamlarının' olduğunu söyledi.
Protesto organizasyonlarıyla Obama'nın bir alakası olup olmadığı yönünde gelen bir soruyu yanıtlayan Donald Trump, "Bunun arkasında onun olduğunu düşünüyorum. Bunun politika olduğunu düşünüyorum. Ve politikanın yapılış şekli bu. Sahne arkasında ne olduğunu asla bilemezsiniz. Bunun arkasında Başkan Obama'nın olduğunu düşünüyorum çünkü onun insanları kesinlikle bunun arkasında." ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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