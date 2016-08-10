

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin güvenlik ve dış politika alanında önde gelen 50 ismi, partinin adayı Donald Trump'ın başkan seçilmesi halinde ülke tarihinin "en pervasız başkanı" olacağını belirten mektup kaleme aldı.







Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) eski başkanlarından Michael Hayden, eski ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Robert Zoellick, eski İç Güvenlik bakanları Tom Ridge ile Michael Chertoff'un yanı sıra ABD'nin eski Ankara büyükelçileri Eric Edelman ve James Jeffrey'nin de aralarında bulunduğu, Cumhuriyetçi Parti içindeki ulusal güvenlik ve dış politika alanındaki en kıdemli 50 isim, partinin adayı Trump'ı hedef alan ortak bir mektup yazdı.







ABD medyasında yayımlanan mektupta partinin önde isimleri, Trump'ın başkanlık için yetersiz biri olduğuna dikkati çekti.







8 Kasım'da yapılacak seçimlerde Trump'a oy vermeyeceklerini bildiren yetkililer, mektupta, şu görüşleri paylaştı:







“Sayın Trump başkan olabilmek için gerekli karakter, değerler ve tecrübeden yoksun. Özgür dünyanın lideri olan ABD'nin ahlaki otoritesini zayıflatıyor. Dini hoşgörü, basın özgürlüğü ve bağımsız yargının da aralarında bulunduğu ABD'nin anayasasına, kanunlarına ve kurumlarına yönelik temel bilgilere sahip olmadığı görülüyor.”







Dış politika perspektifi açısından bakıldığında Donald Trump'ın başkan ve başkomutan olma vasıflarını barındırmadığı belirtilen mektupta, “Onun tehlikeli bir başkan olabileceğine ve ülkemizin ulusal güvenliğini ve esenliğini tehlikeye atabileceğine inanıyoruz.” ifadesi kullanıldı.