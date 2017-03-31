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trump, pentagon'a 'hava saldırısı' yetkisi verdi

TRUMP, PENTAGON'A 'HAVA SALDIRISI' YETKİSİ VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Pentagon'un Somali'de hava saldırısı gerçekleştirme talebini onayladı

Tarih : 31 Mart 2017, 12:37
Puan Ver : Trump, Pentagon'a 'hava Saldırısı' Yetkisi Verdi(10/10)9


ABD Başkanı Donald Trump'ın “Savunma Bakanlığının (Pentagon) Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) kapsamında el Şebab örgütüne karşı hava saldırısı düzenlenmesi yetkisi” verdiği bildirildi.



Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis yazılı açıklamasında söz konusu yetkinin ABD'nin bölgesel ortaklarını destekleme stratejisi kapsamında Somali güvenlik güçlerini el Şebab'a karşı destekleme yaklaşımı ile örtüştüğünü ifade etti.



 



kaynak:habertürk








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