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trump oyların yeniden sayılmasına kızdı

TRUMP OYLARIN YENİDEN SAYILMASINA KIZDI

ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump Wisconsin'de oyların tekrar sayılmasına tepki gösterdi.

Tarih : 28 Kasım 2016, 11:38
Puan Ver : Trump Oyların Yeniden Sayılmasına Kızdı(8/10)6


Trump milyonlarca kişinin haksız yere oy kullandığını iddia etti.Üç hafta önce yapılan ABD'deki başkanlık seçiminin sonucuyla ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Seçilmiş başkan Donald Trump milyonlarca kişinin hakkı olmadığı halde oy kullandığını, aksi takdirde seçimi çok daha büyük farkla kazanmış olacağını söyledi.



Trump bu iddiayı Demokrat Partili rakibi Hillary Clinton'ı az oy farkıyla geride bıraktığı Wisconsin eyaletinde oy ayrımının tekrarlanması üzerine ortaya attı.

Wisconsin'deki oyların tekrar sayılmasını sağlayan Yeşillerin adayı Jill Stein, Trump'un az farkla kazandığı Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde de oy ayrımının tekrarlanmasını talep etti. Hillary Clinton'un ekibinden yapılan açıklamada, Stein'ın girişiminin desteklendiği ancak oylama sonucunda değişiklik olmasının beklenmediği belirtildi. Açıklamada, yapılan incelemelerde usulsüzlüğe rastlanmadığı için oyların yeniden sayılmasına gerek görülmediğine de yer verildi.



2 milyon fazla oy alması Clinton'a yetmedi



Başkanın dolaylı olarak seçildiği ABD'de son sözü Seçiciler Kurulu söylüyor. Her eyalet nüfusuna orantılı olarak seçiciler kuruluna belli sayıda delege gönderiyor. Delegeler oylarını eyaletlerindeki seçim sonucuna göre kullanıyorlar. Bir eyalette en fazla oyu alan aday eyaletin bütün delegelerini kazandığı için adaylar arasındaki oy farkı rol oynamıyor. 8 Kasım'daki seçimde Hillary Clinton, Trump'tan 2 milyon oy daha fazla almış ancak Cumhuriyetçiler Seçiciler Kuruluna daha fazla delege göndermeye hak kazanmışlardı.



Clinton Wisconsin, Michigan ve Pennsylvania'yı kazanmış olsaydı, seçiciler kurulundaki delege sayısı da Trump'ınkinden fazla olacaktı. Üç eyalette de oyların yeniden sayılması durumunda seçimden galip çıkabilmesi için Clinton'a 100 bin oy daha çıkması gerekiyor. Ancak sonucun bu şekilde düzeltileceğine uzmanlarca ihtimal verilmiyor.



 



kaynak:mynet








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