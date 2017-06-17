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trump, obama'nın küba anlaşmasını iptal ett

TRUMP, OBAMA'NIN KÜBA ANLAŞMASINI İPTAL ETT

ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki Başkan Barack Obama'nın ABD-Küba ilişkilerine yeni bir boyut getiren ve ambargo altında bulunan Küba ile 50 yılı aşan aradan sonra diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasını tek taraflı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Tarih : 17 Haziran 2017, 09:49
Puan Ver : Trump, Obama'nın Küba Anlaşmasını İptal Ett(6/10)8


ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden önceki Başkan Barack Obama'nın ABD-Küba ilişkilerine yeni bir boyut getiren ve ambargo altında bulunan Küba ile 50 yılı aşan aradan sonra diplomatik ilişkileri normalleştirme anlaşmasını tek taraflı olduğu gerekçesiyle iptal etti. Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak Küba ile ilişkiler konusunda yeni bir karara imza attı. Miami'de, imza öncesi yaptığı konuşmada Obama'ya ve Küba yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulunan Trump, Küba'ya seyahat ve para gönderme kurallarını sıkılaştıracaklarını vurguladı.



Trump 'Yatırım ve turizmden elde edilen kar doğrudan orduya gidiyor. ABD dolarının Küba vatandaşlarını sömüren ve onları baskı altında tutan bir askeri yönetimi desteklemesini istemiyoruz. Derhal yürürlüğe girmek üzere, önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum' dedi.



Trump, Obama yönetiminin Küba ile aldığı ilişkileri normalleştirme kararının yalnızca Küba hükümetinin çıkarlarına hizmet ettiğini ve anlaşmanın ne Küba ne de Amerika halkının çıkarlarını göz önünde bulundurmadığını savundu. İki ülke arasında büyükelçiliklerin görevlerini sürdüreceğini belirten Trump, 'Küba'ya yapılan yatırımlar ve turizm, doğrudan askeri yönetime kazanç sağlıyor. Rejim parayı alıyor ve piyasayı denetimi altında tutuyor. Bir önceki yönetimin yürürlüğe koyduğu Başkanlık Kararnamesinin sonucunda Küba'da baskı, demokratik hareketlere ve barışa saldırı arttı' diye konuştu. Trump, yakında özgür bir Küba'ya kavuşulacağını söyledi.



Seyahat ve ticaret alanındaki kısıtlamalar içeriyor



Trump, Obama'nın tarihi olarak nitelendirilen Küba ile açık kapı politikasını adadaki "insan hakları ihlallerini" gerekçe göstererek iptal etti. Karar, seyahat ve ticaret alanındaki bazı kısıtlamalar içerse de iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen kesmiyor.

 



 



 



kaynak:haberler






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