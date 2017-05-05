

ABD Başkanı Donald Trump, "Obamacare" olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nın işlemeyeceğini uzun süre önce tahmin ettiğini belirterek, "Obamacare esasen öldü. Bu tasarı (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasa tasarısı), Obamacare'nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir." dedi.







ABD Temsilciler Meclisi Obamacare'in alternatifini onayladı







Trump, selefi Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmeyi öngören yeni sağlık sigortası tasarısının, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.







Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhuriyetçi liderlerin eşlik ettiği Trump, konuşmasına "felaket" olarak nitelendirdiği Obamacare'i eleştirerek başlarken, "Obamacare'in işlemeyeceğini biliyorduk. Ben bunu çok uzun süre önce tahmin ettim, çuvallayacağını söyledim. Şimdi başarısız olduğu çok net ortada. Obamacare esasen öldü." ifadelerini kullandı.



"Senato'dan da geçireceğimizden çok eminim"















kaynak:yeniakit