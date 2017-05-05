Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

trump: obamacare esasen öldü

TRUMP: OBAMACARE ESASEN ÖLDÜ

ABD Başkanı Trump, "Obamacare'in işlemeyeceğini biliyorduk. Ben bunu çok uzun süre önce tahmin ettim, çuvallayacağını söyledim. Obamacare esasen öldü" dedi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 10:44
Puan Ver : Trump: Obamacare Esasen Öldü(8/10)8


ABD Başkanı Donald Trump, "Obamacare" olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nın işlemeyeceğini uzun süre önce tahmin ettiğini belirterek, "Obamacare esasen öldü. Bu tasarı (Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasa tasarısı), Obamacare'nin yürürlükten kaldırılması ve değiştirilmesidir." dedi.



    ABD Temsilciler Meclisi Obamacare'in alternatifini onayladı



Trump, selefi Barack Obama'nın kamuoyunda Obamacare olarak bilinen "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası"nı feshetmeyi öngören yeni sağlık sigortası tasarısının, ABD Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.



Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Cumhuriyetçi liderlerin eşlik ettiği Trump, konuşmasına "felaket" olarak nitelendirdiği Obamacare'i eleştirerek başlarken, "Obamacare'in işlemeyeceğini biliyorduk. Ben bunu çok uzun süre önce tahmin ettim, çuvallayacağını söyledim. Şimdi başarısız olduğu çok net ortada. Obamacare esasen öldü." ifadelerini kullandı.

"Senato'dan da geçireceğimizden çok eminim"



 



 



kaynak:yeniakit








Etiketler: Trump  Obamacare  Esasen  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER