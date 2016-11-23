Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

trump new york times'ı ziyaret etti

TRUMP NEW YORK TİMES'I ZİYARET ETTİ

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, New York Times (NYT) muhabirleriyle görüşmesini iptal ettiğini sosyal medyada açıkladıktan sonra gazetenin New York'taki merkez binasına giderek görüşmeyi gerçekleştirdi.

Tarih : 23 Kasım 2016, 09:51
Puan Ver : Trump New York Times'ı Ziyaret Etti(7/10)9


ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, New York Times (NYT) muhabirleriyle görüşmesini iptal ettiğini sosyal medyada açıkladıktan sonra gazetenin New York'taki merkez binasına giderek görüşmeyi gerçekleştirdi. Trump, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Gazeteye çok büyük saygım vardı. Çok kaba muamele gördüğümü düşünüyorum." dedi.



Trump, gazeteyi ziyaretinde, NYT'nin açık görüş sayfası çalışanları, editörler, üst düzey yöneticileri ve sahibi Arthur Sulzberger ile bir araya geldi.



Toplantıya katılanların Twitter'da paylaştığı mesajlara göre, 75 dakika süren ve "samimi" bir havada geçen toplantıda Trump, Sulzberger'in yanında oturdu. Ziyarette, ibadet, fikir ve basın özgürlüğünü düzenleyen ABD Anayasası'nın 1. maddesi, yeni kabine, Filistin-İsrail barışı ve Suriye gibi başlıklar ele alındı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Trump  New  York  Times  I  Ziyaret  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER