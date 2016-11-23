

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, New York Times (NYT) muhabirleriyle görüşmesini iptal ettiğini sosyal medyada açıkladıktan sonra gazetenin New York'taki merkez binasına giderek görüşmeyi gerçekleştirdi. Trump, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Gazeteye çok büyük saygım vardı. Çok kaba muamele gördüğümü düşünüyorum." dedi.







Trump, gazeteyi ziyaretinde, NYT'nin açık görüş sayfası çalışanları, editörler, üst düzey yöneticileri ve sahibi Arthur Sulzberger ile bir araya geldi.







Toplantıya katılanların Twitter'da paylaştığı mesajlara göre, 75 dakika süren ve "samimi" bir havada geçen toplantıda Trump, Sulzberger'in yanında oturdu. Ziyarette, ibadet, fikir ve basın özgürlüğünü düzenleyen ABD Anayasası'nın 1. maddesi, yeni kabine, Filistin-İsrail barışı ve Suriye gibi başlıklar ele alındı.







kaynak:hürriyet