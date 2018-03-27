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TRUMP-MACRON GÖRÜŞMESİNDE TÜRKİYE DETAYI


Trump-Macron görüşmesinde Türkiye detayı
Tarih : 27 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Trump-Macron Görüşmesinde Türkiye Detayı(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Trump, Suriye'de Türkiye ile işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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