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trump kuzey kore'ye son sözlerini söyledi!

TRUMP KUZEY KORE'YE SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ!

Kim Jong-un'un makul bir kişi olduğunu düşünmek istediğini belirten ABD lideri, ciddi bir çatışma riskinden söz etti: "Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç!"

Tarih : 28 Nisan 2017, 09:45
Puan Ver : Trump Kuzey Kore'ye Son Sözlerini Söyledi!(6/10)6


Reuters haber ajansına bir röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore için atılacak adımları anlattı.



Bir savaş çıkması ihtimali bulunduğunu belirten Trump, "Kuzey Kore'yle ciddi bir çatışmaya girme şansı var. Ama diplomatik yolları tercih ediyorum. Diplomatik bir çözümü çok isterdik. Ancak oldukça güç" diye konuştu.



Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un makul bir lider olup olmadığı sorusuna "Makul bir kişi olduğunu düşünmek istiyorum" diyerek yanıt veren Trump, Kim Jong-un hakkındaki düşüncelerini de anlattı: "27 yaşında babası ölüyor ve rejimi devralıyor. Ne derseniz deyin, kolay bir şey değil. Hele o yaşta. Yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum. Sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum."



Trump röportajda Kuzey Kore'yi 'ABD için en büyük risk' olarak tanımladı.



Trump'ın Beyaz Saray ekibi, Çarşamba günü ABD Senatosu'nun 100 üyesini de Beyaz Saray'a çağırarak Kuzey Kore konusunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlemişti.



 



kaynak:milliyet








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