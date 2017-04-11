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trump: kuzey kore bela arıyor

TRUMP: KUZEY KORE BELA ARIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde gerilimin en üst düzeye ulaştığı Kuzey Kore'yle ilgili açıklamada bulundu

Tarih : 11 Nisan 2017, 15:49
Puan Ver : Trump: Kuzey Kore Bela Arıyor(8.1/10)10


ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Kuzey Kore'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.



Trump, "Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu güzel olur. Aksi takdirde, onlar olmadan problemi çözeriz! ABD." ifadelerini kullandı. 



 



kaynak:habertürk



 








Etiketler: Trump  Kuzey  Kore  Bela  Arıyor    haber

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