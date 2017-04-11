TRUMP: KUZEY KORE BELA ARIYOR
ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde gerilimin en üst düzeye ulaştığı Kuzey Kore'yle ilgili açıklamada bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Kuzey Kore'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Trump, "Kuzey Kore bela arıyor. Eğer Çin yardım etmeye karar verirse, bu güzel olur. Aksi takdirde, onlar olmadan problemi çözeriz! ABD." ifadelerini kullandı.
kaynak:habertürk
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