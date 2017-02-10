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trump konuştu, altın çakıldı!

TRUMP KONUŞTU, ALTIN ÇAKILDI!

Altının gram fiyatı, yüzde 0,7 düşüşle 144,8 liraya gerilemesi üzerine, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 969 liradan satılıyor.

Tarih : 10 Şubat 2017, 12:26
Puan Ver : Trump Konuştu, Altın Çakıldı!(5/10)7


Altının gram fiyatı, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi reformu konusundaki açıklamalarının ardından dolar endeksindeki yükselişe rağmen yurt içinde dolar kurundaki gerileyişe paralel yüzde 1,6 değer kaybederek günü 145,8 liradan tamamladı.



Bugün de düşüş eğilimini sürdüren gram altın saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 144,8 lira seviyelerinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, Cumhuriyet altını 969 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise dün gördüğü en yüksek 1.245 dolar seviyesinden başlayan düşüşünü bugüne de taşıdı ve şu dakikalarda yüzde 0,8 değer kaybıyla 1.222 dolardan alıcı buluyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Trump  Konuştu  Altın  Çakıldı    haber

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