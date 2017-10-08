ABD Başkanı Donald Trump, nükleer faaliyetlerden vazgeçmeyen ve ABD'ye tehdit üstüne tehdit yollayan Kuzey Kore lideri ile diyalog yollarını kapattığını bir kez daha vurguladı.

"ÜZGÜNÜM AMA İŞE YARAYACAK TEK BİR ŞEY VAR"

Trump, resmi Twitter sayfasında Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump, Kuzey Kore ile yıllar içerisinde diyalog yolunun sonuç vermediğini vurgulayarak, "Başkanlar ve idareleri 25 yıldır Kuzey Kore ile konuşuyor, anlaşmalar yapıldı ve büyük miktarlarda para ödeniyordu. Anlaşmalar mürekkep kurumadan önce ihlal edildi. Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var" ifadelerine yer verdi.

Trump, "Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var" sözlerine ise açıklık getirmedi.

GEREKİRSE "KUZEY KORE'Yİ YOK EDERİZ" DEMİŞTİ

Trump, daha önce ABD'nin kendisini ve müttefiklerini korumak için gerekirse Kuzey Kore'yi yok edeceğini söylemişti.

Kaynak: haberinburada