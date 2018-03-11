TRUMP, KİM İLE GÖRÜŞMEK İÇİN TEK ŞART KOŞTU
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore lideri ile buluşması için tek şartının 'nükleer ve balistik testlere son vermesi' olduğunu aktardı.
ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, NBC'ye verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un buluşmasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Mnuchin, Trump'ın buluşma için şartının nükleer ve füze testlerinin yapılmaması olduğunu söyledi.
İŞTE MASAYA YATIRILACAK KONU
Mnuchin ayrıca görüşmenin konusunun Kore yarımadasının nükleersizleştirilmesi olacağını belirtti.
TRUMP, GÖRÜŞME TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli bir heyetle görüşen Kim Jong-un, heyet aracılığıyla Washington'a görüşme teklifini iletmiş, teklif ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edilmişti. İki liderin Mayıs ayında bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ölüme Götüren Jete Böyle Binmiş! İşte Mina Başaran'la İlgili Tüm Bilinmeyenler
- Ünlü İş Adamı, Düşen Jetteki Kızının İsmini Dev Projeye Vermişti
- Hsk, Nişanlısının Kaldığı Yurdu Basan Savcı İçin Soruşturma Başlattı
- Beyoğlu'nda Bir Binada Sandalyeye Bağlanıp Yakılmış Liseli Erkek Öğrenci Cesedi Bulundu
- Erdoğan Talimat Verdi, Diyanet'ten Açıklama Geldi: Çalışıyoruz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar