Avustralyayı Futbolcu Tim Cahill, Gol Sevincine Reklam Aldı
Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı Avrupa'ya Kaptırmamak İçin Yeni Sözleşme İmzalayacak
12 Soruda Üniversiteye Girişte Yeni Sınav Sistemi: Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Iraklı, Eşini Boğarak Öldürüp Başında 4 Saat Bekledikten Sonra İntihar Etti
Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti
Süper Lig'de 8.Hafta Maçlarının Hakemleri Belli Oldu
Itc Başkanı Ağaoğlu: Son 24 Saatte 700 Özel Eğitimli Pkk'lı Kerkük'e Girdi
Abd, İsrail Karşıtlığını Gerekçe Göstererek Unesco'dan Çekilme Kararı Aldı
Beşiktaş, Fikret Orman Yüzünden İflas Ettim Diyen Firmayı Yalanladı
Kızına Tecavüz Eden Sapığı Öldüren Anneyi Mahkeme Haklı Buldu!
Işid'e Eleman Sağlayan Eski İngiliz Punkçı Sally, İha'yla Öldürüldü
Dünyaya Haber Olan Caminin Temelinde Tarihe Işık Tutacak Tablet Var!
İş Adamı Ahmet Bayer'in Gayrimenkullerine Haciz Konuldu
Türkiye, U17 Dünya Kupasından 1 Puanla Elendi
Sedat Peker, Fatih Altaylı'yı Tehdit Ettiği Gerekçesiyle İfade Verdi
Barut İmhasında Yaralanan Asker, Gata'da Şehit Oldu
1 Polisin Şehit Olduğu 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgasında 3. Çatışma: Bu Kez Öğrenciler Vuruldu
Türkiye Varlık Fonu, Faizsiz Kredi Haberlerini Yalanladı
Porto, Aboubakar'ın Sözleşmesini Uzattı! Serbest Kalma Bedeli 50 Milyon Euro

Trump Kendisini Meşhur Eden NBC Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti

TRUMP KENDİSİNİ MEŞHUR EDEN NBC TELEVİZYONUNU LİSANS İPTALİYLE TEHDİT ETTİ

NBC, Trump'ın ülkesinin nükleer gücünü on misli artırmayı planladığını yazdı. Trump, kendisini "The Apprentice" programıyla meşhur eden kanalı lisansını iptal etmekle tehdit etti.

Tarih : 12 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Trump Kendisini Meşhur Eden Nbc Televizyonunu Lisans İptaliyle Tehdit Etti(8/10)4

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın medya kuruluşlarına yönelik tehdit içeren sert eleştirilerinde sıra bu kez NBC televizyonunda. Amerikan televizyonu NBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin nükleer gücünü on misli artırmayı planladığını yazdı. Bu haberden hoşlanmayan Trump, kendisini "The Apprentice" programıyla dünyaca meşhur eden televizyon kanalını lisansını iptal etmekle tehdit etti.

NBC'NİN YAYIN LİSANSININ SOGULANABİLECEĞİNİ İMA ETTİ

Trump, Twitter hesabından, "Pentagon'daki bir toplantıda Amerikanın nükleer silahlarının 10 kat artırılması gerektiğini söylediği yönünde" bu kanalda yayınlanan bir haberi 'sahte' olarak niteledi, NBC'nin yayın lisansının sorgulanabileceğini ima etti.

HABER "YALAN" DEYİP DÜZELTTİ

Trump ayrıca Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "NBC'nin yalan haberinde iddia edildiği gibi nükleer silahların sayısının artırılmasını değil, sadece bu silahların en iyi durumda tutulması gerektiğini söyledim." dedi.

NBC NE YAZMIŞTI?

NBC'nin Ulusal Güvenlik muhabiri Courtney Kube, Pentagon'daki toplantıya katılan yetkililerin başkan Trump'a nükleer silahların artırılması konusunda sadece bütçe kısıtlılıkları değil, ayrıca uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin de söz konusu olduğunu söylediklerini aktardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Kendisini  Meşhur  Eden  Nbc  Televizyonunu  Lisans  İptaliyle  Tehdit  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER