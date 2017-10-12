NBC, Trump'ın ülkesinin nükleer gücünü on misli artırmayı planladığını yazdı. Trump, kendisini "The Apprentice" programıyla meşhur eden kanalı lisansını iptal etmekle tehdit etti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın medya kuruluşlarına yönelik tehdit içeren sert eleştirilerinde sıra bu kez NBC televizyonunda. Amerikan televizyonu NBC, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin nükleer gücünü on misli artırmayı planladığını yazdı. Bu haberden hoşlanmayan Trump, kendisini "The Apprentice" programıyla dünyaca meşhur eden televizyon kanalını lisansını iptal etmekle tehdit etti.

NBC'NİN YAYIN LİSANSININ SOGULANABİLECEĞİNİ İMA ETTİ

Trump, Twitter hesabından, "Pentagon'daki bir toplantıda Amerikanın nükleer silahlarının 10 kat artırılması gerektiğini söylediği yönünde" bu kanalda yayınlanan bir haberi 'sahte' olarak niteledi, NBC'nin yayın lisansının sorgulanabileceğini ima etti.

HABER "YALAN" DEYİP DÜZELTTİ

Trump ayrıca Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada da "NBC'nin yalan haberinde iddia edildiği gibi nükleer silahların sayısının artırılmasını değil, sadece bu silahların en iyi durumda tutulması gerektiğini söyledim." dedi.

NBC NE YAZMIŞTI?

NBC'nin Ulusal Güvenlik muhabiri Courtney Kube, Pentagon'daki toplantıya katılan yetkililerin başkan Trump'a nükleer silahların artırılması konusunda sadece bütçe kısıtlılıkları değil, ayrıca uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerin de söz konusu olduğunu söylediklerini aktardı.

Kaynak: haberinburada