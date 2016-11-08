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trump: kazanamazsak felaket olur

TRUMP: KAZANAMAZSAK FELAKET OLUR

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, başkanlık seçimini kazanmamasının "felaket" anlamına geleceğini söyledi.

Tarih : 08 Kasım 2016, 10:34
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ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald  Trump, başkanlık seçimini kazanmamasının "felaket" anlamına geleceğini  belirterek, "Yarın (bugün) sandıkta adaleti sağlayacak olan Amerikan halkıdır.  Biz kazanacağız." dedi.



Donald Trump, seçimden önceki son günde, kampanyasının en yoğun  günlerinden birini yaşadı. Sırasıyla Florida, Kuzey Carolina, Pensilvanya, New  Hampshire ve Michigan eyaletlerinde mitingler düzenleyen Trump, seçmenlerin oyunu  kazanabilmek çabaladı.



Trump, Kuzey Carolina'nın Raleigh kentindeki konuşmasında, başkanlığı  Demokrat aday Hillary Clinton'a kaptırmasının "felaket" anlamına geleceğini  söyledi.



Demokrat olan Başkan Barack Obama yönetiminde ülkenin her alanda inişe  geçtiğini ileri süren Trump, ABD ekonomisin kötü idare edildiğini, rakibi Hillary  Clinton'ın yalancı olduğunu ve hileli bir seçim sistemi bulunduğunu iddia etti.



Trump, "Yarın sandıkta adaleti sağlayacak olan Amerikan halkıdır. Biz  kazanacağız." diye konuştu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  Kazanamazsak  Felaket  Olur    haber

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