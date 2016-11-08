

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, başkanlık seçimini kazanmamasının "felaket" anlamına geleceğini belirterek, "Yarın (bugün) sandıkta adaleti sağlayacak olan Amerikan halkıdır. Biz kazanacağız." dedi.







Donald Trump, seçimden önceki son günde, kampanyasının en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sırasıyla Florida, Kuzey Carolina, Pensilvanya, New Hampshire ve Michigan eyaletlerinde mitingler düzenleyen Trump, seçmenlerin oyunu kazanabilmek çabaladı.







Trump, Kuzey Carolina'nın Raleigh kentindeki konuşmasında, başkanlığı Demokrat aday Hillary Clinton'a kaptırmasının "felaket" anlamına geleceğini söyledi.







Demokrat olan Başkan Barack Obama yönetiminde ülkenin her alanda inişe geçtiğini ileri süren Trump, ABD ekonomisin kötü idare edildiğini, rakibi Hillary Clinton'ın yalancı olduğunu ve hileli bir seçim sistemi bulunduğunu iddia etti.







Trump, "Yarın sandıkta adaleti sağlayacak olan Amerikan halkıdır. Biz kazanacağız." diye konuştu.







kaynak:milliyet