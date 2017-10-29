TRUMP, KATAR KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEVREDE! TARAFLARA ZİRVE ÖNERİSİNDE BULUNDU
Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Trump'ın, Körfez krizinin tarafları arasında Camp David'de zirve düzenlenmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.
Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ambargosuyla devam eden krizin çözümü için ABD Başkanı Trump devreye girdi.
Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Amerikan CBS Kanalı'ndaki programda konuştu ve BM toplantıları kapsamında Trump'la görüştüklerini söyledi.
"ASKERİ OPERASYON OLURSA BÖLGE KAOSA SÜRÜKLENİR"
"Trump, bu görüşmede bana Körfez krizinin sona ermesi gerektiğini söyledi ve dostlarının savaşmasını kabul etmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti." diyen Temim, askeri operasyon düzenlenmesinden korkup korkmadığı yönündeki soruya ise "Askeri bir operasyon olursa tüm bölgenin kaosa sürüklenmesinden korkuyorum." şeklinde cevap verdi.
TRUMP'TAN KRİZİN TARAFLARINA ZİRVE ÖNERİSİ
"Trump, Körfez krizine çözüm bulmak için çalıştığını söyleyerek, bu doğrultuda Camp David'e gelmemizi önerdi." ifadelerini kullanan Temim, davete icabet etmeye hazır olduklarını ve ilk günden itibaren diyalog çağrısı yaptıklarını kaydetti.
Temim, diğer ülkelerden şu ana kadar bu konuyla ilgili cevap alamadıklarını dile getirdi.
KRİZ, EKONOMİK AMBARGOYLA BAŞLAMIŞTI
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ve Bahreyn'in olduğu dört Arap ülkesinin Körfez ülkesi Katar ile tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti. Ülkeler, Doha yönetiminin teröre ve aşırılıkçılara destek verdiğini ileri sürmüştü.
Kaynak: haberinburada
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