Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

Trump, Katar Krizinin Çözümü İçin Devrede! Taraflara Zirve Önerisinde Bulundu

TRUMP, KATAR KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEVREDE! TARAFLARA ZİRVE ÖNERİSİNDE BULUNDU

Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Trump'ın, Körfez krizinin tarafları arasında Camp David'de zirve düzenlenmesi önerisinde bulunduğunu söyledi.

Tarih : 29 Ekim 2017, 01:30
Puan Ver : Trump, Katar Krizinin Çözümü İçin Devrede! Taraflara Zirve Önerisinde Bulundu(7/10)3

Körfez ülkelerinin Katar'a yönelik ambargosuyla devam eden krizin çözümü için ABD Başkanı Trump devreye girdi.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Amerikan CBS Kanalı'ndaki programda konuştu ve BM toplantıları kapsamında Trump'la görüştüklerini söyledi.

"ASKERİ OPERASYON OLURSA BÖLGE KAOSA SÜRÜKLENİR"

"Trump, bu görüşmede bana Körfez krizinin sona ermesi gerektiğini söyledi ve dostlarının savaşmasını kabul etmeyeceğini çok net bir şekilde ifade etti." diyen Temim, askeri operasyon düzenlenmesinden korkup korkmadığı yönündeki soruya ise "Askeri bir operasyon olursa tüm bölgenin kaosa sürüklenmesinden korkuyorum." şeklinde cevap verdi.

TRUMP'TAN KRİZİN TARAFLARINA ZİRVE ÖNERİSİ

"Trump, Körfez krizine çözüm bulmak için çalıştığını söyleyerek, bu doğrultuda Camp David'e gelmemizi önerdi." ifadelerini kullanan Temim, davete icabet etmeye hazır olduklarını ve ilk günden itibaren diyalog çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Temim, diğer ülkelerden şu ana kadar bu konuyla ilgili cevap alamadıklarını dile getirdi.

KRİZ, EKONOMİK AMBARGOYLA BAŞLAMIŞTI

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, aralarında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ve Bahreyn'in olduğu dört Arap ülkesinin Körfez ülkesi Katar ile tüm sınırlarını kapattıklarını ve ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlayacaklarını duyurmalarıyla patlak vermişti. Ülkeler, Doha yönetiminin teröre ve aşırılıkçılara destek verdiğini ileri sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Katar  Krizinin  Çözümü  İçin  Devrede  Taraflara  Zirve  Önerisinde  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER