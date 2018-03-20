Survivor 2018'de Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Tek Şehir İki Mevsim! Aynı Gün Hem Kar Hem Deniz Keyfi
Erdoğan Arıkan Canlı Yayında Özür Diledi
Bebeklerinin Cinsiyeti Belli Oldu! Şimdiden 100 Bin Tl Harcadılar
Eskrimde Türkiye Tarihinde Bir İlk
Abd'de Sahile Vurdu, Ne Olduğu Çözülemiyor! 1,5 Metre Uzunluğunda
Emre Mor Hastalığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosunda Olamayacağını Açıkladı
Milli Takımın Yeni Formaları Sızdı
Trump Kararnameyi İmzaladı! Kripto Para Birimi Yasaklandı
Türkiye'den Abd'ye Afrin Yanıtı: Hala İdrak Edemediler!
Operasyondan Önce Arkadaşına Yazmış! Binbaşının Yürek Yakan Vasiyeti
Rus Gözlemciden Tartışılacak İddia: Muhalifler Doğu Guta'da Kimyasal Kullanacak
İntihar Etmek İsteyen Eşine Seslendi: Gel Gidelim Çocuklar Evde Aç
Trump, Suriye'den Çekilmek İçin Kral Selman'dan 4 Milyar Dolar İstedi
Genç Kıza Cin Çıkartma Ayini Gerçekleştirdi, Görenlerin Nefesi Kesildi
Abd'den İlişkileri Gerecek Münbiç Açıklaması: Askerlerimizi Çekmiyoruz
Fetö'cülere Pirinç Tarlasında Baskın: 8 Gözaltı
Facebook'ta Büyük Çöküş! Mark Bir Günde 5 Milyar Birden Kaybetti
Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Igor Tudor: Ben Başarılıydım
Nato'dan Rusya'yı Kızdıracak Mesaj: Bizi Bölmeye Çalışıyor!

Trump kararnameyi imzaladı! Kripto para birimi yasaklandı

TRUMP KARARNAMEYİ İMZALADI! KRİPTO PARA BİRİMİ YASAKLANDI

ABD Başkanı Trump, Venezuela yönetimine ait dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasakladı. Trump, Venezuela'ya yönelik yaptırımları genişleten kararnameyi imzaladı.

Tarih : 20 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Trump Kararnameyi İmzaladı! Kripto Para Birimi Yasaklandı(9/10)5

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimine ait kripto para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasaklayan kararname imzaladı.

VENEZUELA'YA YÖNELİK KARARNAME İMZALADI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, bu ülkeye yönelik yaptırımları genişleten bir kararname imzaladı.

VENEZUELA'NIN ÜRETTİĞİ KRİPTO PARA ABD'DE YASAKLANDI

Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun dijital para çıkarmak suretiyle ABD yaptırımlarını delme girişimininde bulunduğu ifade edilen kararnamede, "Venezuela hükümeti tarafından ya da Venezuela hükümeti adına 9 Ocak 2018 tarihinden itibaren çıkarılan dijital para birimlerine yönelik tüm işlemler, Amerikalı kişilere ve ABD içinde bugünden geçerli olmak üzere yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasağın hem gerçek hem tüzel kişileri kapsadığı vurgulanırken, ABD Hazine Bakanlığının yasağın etkili şekilde uygulanması için gerekli adımları atma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.

YASAK ÖN SATIŞLARIN SON GÜNÜNDE GELDİ

ABD Başkanı Trump'ın yasak kararının, Venezuela'nın "petro" adını verdiği dijital para birimine yönelik ön satışların son gününde gelmesi dikkati çekti.

Venezuela, ABD'nin uyguladığı mali yaptırımları aşmak ve sıkıntıdaki ekonomisini canlandırmak üzere "petro"yu 20 Şubat'ta bir ay sürecek ön satış süreciyle piyasaya çıkarmıştı.

100 MİLYON PETRO KRİPTO PARA BASILACAK

Toplamda 100 milyon petro basılacağını açıklayan Maduro yönetimi, bunun 38,4 milyonluk bölümünü birim başına 60 dolardan ön satışa sunmuştu.

19 Mart'a kadar devam edecek ön satışların ardından 20 Mart'tan 44 milyon petronun daha aynı referans fiyatıyla piyasaya sürüleceği bildirilmişti.

17 MİLYON PETRO VENEZUELA'NIN ELİNDE BULUNACAK

Para biriminin düzenlenmesinden sorumlu organ olan Venezuela Kur ve İlgili Faaliyetler Başmüfettişliğinin 17,6 milyon petroyu kontrol amacıyla elinde bulunduracağı açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Trump  Kararnameyi  İmzaladı  Kripto  Para  Birimi  Yasaklandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER