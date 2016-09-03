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'trump istenmeyen kişi ilan edilmeliydi'

'TRUMP İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLMELİYDİ'

Trump'ın Meksika ziyareti ülkede büyük tartışmalara neden oldu. Oscar Ödüllü Meksikalı Yönetmen Inarritu, Devlet Başkanı Pena'yı eleştirerek, "Trump hükümetimiz tarafından çok uzun süre önce istenmeyen kişi ilan edilmeliydi" dedi.

Tarih : 03 Eylül 2016, 12:24
Puan Ver : 'trump İstenmeyen Kişi İlan Edilmeliydi'(9/10)6


Meksikalı Yönetmen Alejandro Gonzalez Inarritu, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'yu, ABD'deki Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump'ı Meksika'ya davet ettiği için sert şekilde eleştirerek, ülkeye ihanetle suçladı.



"The Revenant" ve "Birdman" filmlerinin Oscar ödüllü Meksikalı yönetmeni Inarritu, İspanyol El Pais gazetesinin açık görüş köşesinde bir yazı kaleme alarak, Meksika Devlet Başkanı Nieto'yu, Cumhuriyetçi aday Trump'ı Meksika'da ağırlamasından dolayı topa tuttu.



Trump'ın daveti bir ihanettir

Yazısında, Devlet Başkanı Nieto'nun Trump'ı ağırlamasına sert tepki gösteren Inarritu, "Donald Trump'ın, Enrique Pena Nieto tarafından davet edilmesi bir ihanettir." ifadesini kullandı.








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