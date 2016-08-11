ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Başkan Obama ve Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a ağır eleştirilerde bulundu. IŞİD'in Obama tarafından kurulduğunu iddia eden Trump, "IŞİD Obama'yı onurlandırıyor" dedi.



ABD'de kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, Florida eyaletindeki Sunrise'da taraftarlarına seslendi.







Konuşmasında ABD Başkanı Barack Obama ve Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'ı doğrudan hedef alan Trump, "IŞİD'i Obama kurdu, yardımcılığını da Clinton yaptı" dedi.







Taraftarlarına, "IŞİD'i Obama kurdu" diyen Trump, "IŞİD'in kurucusu o. Obama IŞİD'i kurdu. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı" şeklinde konuştu.