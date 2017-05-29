ABD Başkanı Donald Trump, Manchester saldırısı sonrasında İngiltere ile ABD arasında yaşanan istihbarat kriziyle ilgili olarak İngiltere Başbakanı Theresa May'in çok kızgın olduğunu söyledi



ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurtdışı seyahatini tamamlayarak ülkesine döndü. Trump, ABD'ye dönmesiyle birlikte daha önce çok aktif bir şekilde kullandığı Twitter'ı yeniden aktif bir biçimde kullanmaya başladı.







Pazar günü attığı tweetlerden birinde Manchester saldırısının ardından İngiltere ile yaşanan istihbarat krizine değinen Trump, "İngiltere Başbakanı May, Birleşik Krallık'ın ABD'ye Manchester saldırısıyla ilgili verdiği bilgilerin sızmasıyla ilgili çok kızdı. Bana tüm detayları verdi" ifadelerini kullandı.







İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen terör saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından İngiltere, kritik bilgilerin medyaya sızmasını gerekçe göstererek ABD ile istihbarat paylaşımını durdurduğunu açıklamıştı. Terör saldırısının ardından İngiliz polisinin saklamayı tercih etmesine rağmen olay yeri fotoğrafları ve saldırganın kimliği gibi detaylar ABD medyasında yer bulmuştu.







kaynak:habertürk