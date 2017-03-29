Ödem Sorunu Olanlar Bu Besinleri Bol Bol Tüketin!
Rıza Kocaoğlu Ve İrem Sak Birlikte Mi?
Bu Hafta En Çok Altın Kazandırdı
Cinsel İlişki Sırasında Sevgilisinin Kafasını Kesti
Son Dakika Açıklaması: Bir Dönem Daha Adayım
Ankara Adliyesi Önünde Patlama
Emre Çolak: La Liga'da Bu Sezon En Üzüldüğüm An...
Denizli'de İki Kız Öğrenciye Saldıran Şahıslar Gözaltında
Manisa'da Korkutan Depremler
Popüler Torrent Sitesi Extratorrent Kapatıldı
Galaxy Note 8'in Kamerası Nasıl Olacak?
Hackerlar Karayip Korsanları 5'i İnternete Yükledi
Nokia 8'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Wannacry Hackerları Ne Kadar Para Topladı?
Ekonomik Cihazlar İçin Android Go Geliyor
Nvidia Geforce Gt 1030 Resmiyet Kazandı
Sabriye'den Kostantinos'a Tokat!
Elinizin Üstünü Çimdikleyin, Bıraktığınızda...
Bağ-Kur'luya Emeklilik Müjdesi
Terör Mağdurlarının Yüzü Yeni Konutlarla Gülecek

TRUMP İMZALADI! BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SALDIRI


TRUMP İMZALADI! BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SALDIRI
Tarih : 29 Mart 2017, 12:42
Puan Ver : Trump İmzaladı! Bugüne Kadarki En Büyük Saldırı(6/10)4


Başkan Donald Trump, bir önceki Başkan Barack Obama'nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında uygulamaya koyduğu çevre düzenlemelerini fiilen kaldıran kapsamlı bir kararname imzaladı. Bu adım, küresel iklim değişikliği anlaşmaları üzerinde yıllardır verilen çabaların boşa gideceği endişelerini doğurdu. Trump'ın son hamlesi, eski başkan Obama'nın yaptıklarına karşı şu ana kadar en büyük saldırı olarak görülüyor.



Trump imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Madencilerimizi tekrar iş başına döndüreceğiz ve gerçekten temiz kömür üreteceğiz" dedi. Trump kararnameye imza attığı sırada Beyaz Saray'ın dışında protesto gösterileri vardı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Trump  İmzaladı  Bugüne  Kadarki  En  Büyük  Saldırı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER