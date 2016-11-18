Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

trump ilk görüşmesini gerçekleştirdi

TRUMP İLK GÖRÜŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Diplomaside ısınma turlarına başlayan ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe ile New York'ta buluştu. 90 dakika süren randevundan sonra söz alan Japon lider, "Görüşmemiz sonucunda sayın Trump'ın güvenilir bir lider olduğuna ikna oldum" dedi.

Tarih : 18 Kasım 2016, 10:44
Puan Ver : Trump İlk Görüşmesini Gerçekleştirdi(10/10)12


ABD'nin tarihi seçiminde başkanlık yarışını kazanan Donald Trump'ın yüz yüze görüştüğü ilk dünya lideri, Japonya Başbakanı Shinzo Abe oldu.



Görevi resmen devralmamasına rağmen diplomaside ısınma turlarına başlayan Trump, konuğuyla New York'ta buluştu.



Manhattan'daki Trump Tower'da gerçekleşen ve 90 dakika süren randevudan sonra açıklamayı Japon lider yaptı. Trump'tan övgüyle söz eden Abe, "Burada size bugünkü görüşmemizin detaylarını aktarmayacağım. Ancak şu söyleyebilirim, güven olmadan iki ülke arasındaki ilişkiler ilerlemez. Ben bugünkü görüşmemiz sonucunda sayın Trump'ın güvenilir bir lider olduğuna ikna oldum." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Trump  İlk  Görüşmesini  Gerçekleştirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER