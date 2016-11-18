TRUMP İLK GÖRÜŞMESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Diplomaside ısınma turlarına başlayan ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Japonya Başbakanı Abe ile New York'ta buluştu. 90 dakika süren randevundan sonra söz alan Japon lider, "Görüşmemiz sonucunda sayın Trump'ın güvenilir bir lider olduğuna ikna oldum" dedi.
ABD'nin tarihi seçiminde başkanlık yarışını kazanan Donald Trump'ın yüz yüze görüştüğü ilk dünya lideri, Japonya Başbakanı Shinzo Abe oldu.
Görevi resmen devralmamasına rağmen diplomaside ısınma turlarına başlayan Trump, konuğuyla New York'ta buluştu.
Manhattan'daki Trump Tower'da gerçekleşen ve 90 dakika süren randevudan sonra açıklamayı Japon lider yaptı. Trump'tan övgüyle söz eden Abe, "Burada size bugünkü görüşmemizin detaylarını aktarmayacağım. Ancak şu söyleyebilirim, güven olmadan iki ülke arasındaki ilişkiler ilerlemez. Ben bugünkü görüşmemiz sonucunda sayın Trump'ın güvenilir bir lider olduğuna ikna oldum." ifadelerini kullandı.
kaynak:yenişafak
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar