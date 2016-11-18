

ABD'nin tarihi seçiminde başkanlık yarışını kazanan Donald Trump'ın yüz yüze görüştüğü ilk dünya lideri, Japonya Başbakanı Shinzo Abe oldu.







Görevi resmen devralmamasına rağmen diplomaside ısınma turlarına başlayan Trump, konuğuyla New York'ta buluştu.







Manhattan'daki Trump Tower'da gerçekleşen ve 90 dakika süren randevudan sonra açıklamayı Japon lider yaptı. Trump'tan övgüyle söz eden Abe, "Burada size bugünkü görüşmemizin detaylarını aktarmayacağım. Ancak şu söyleyebilirim, güven olmadan iki ülke arasındaki ilişkiler ilerlemez. Ben bugünkü görüşmemiz sonucunda sayın Trump'ın güvenilir bir lider olduğuna ikna oldum." ifadelerini kullandı.







kaynak:yenişafak