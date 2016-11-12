TRUMP İLK GERİ ADIMINI ATIYOR!
ABD'nin yeni başkanı, seçim kampanyasında ısrarla vurguladığı sağlık reformu Obamacare'i iptal vaadinden vazgeçiyor. Trump, uygulamanın iki maddesini beğendiğini ve kaldırmayabileceğini açıkladı.
ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Başkan Barack Obama'nın halk arasında 'Obamacare' olarak bilinen sağlık reformunu yürürlükten kaldırma vaadini tutmayabileceğinin sinyalini verdi.
Seçim kampanyası boyunca Obama'nın Hesaplı Sağlık Hizmetleri Yasası'nı facia olarak nitelendiren ve yasayı feshedeceğini vadeden Trump, bu konuda fikrini değiştirebileceğini bildirdi.
Obama'yı Beyaz Saray'da ziyaret ettikten sonra Wall Street Journal'a özel mülakat veren Trump, Obamacare'in iki maddesini kaldırmayabileceğini belirtti.
Söz konusu iki madde, sigorta şirketlerinin daha önce hastalığı olan kişileri sigortalamamayı yasaklarken, ebeveynlerin çocuklarını 26 yaşına kadar kendi sağlık poliçelerine dahil etmeye olanak sağlıyor.
kaynak:milliyet
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