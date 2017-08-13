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Trump ile ilgili şok iddia: Koltuğundan etmeye çalışıyorlar!

TRUMP İLE İLGİLİ ŞOK İDDİA: KOLTUĞUNDAN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR!

Trump'ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Beyaz Saray'da farklı çıkarlar peşinde olan çalışanların olduğunu belirterek "Trump'ı başkanlık koltuğundan etmek çalışıyorlar" dedi.

Tarih : 13 Ağustos 2017, 21:20
Puan Ver : Trump İle İlgili Şok İddia: Koltuğundan Etmeye Çalışıyorlar!(7/10)3

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı, eski iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Beyaz Saray tecrübesine dayanarak Trump için şok edici iddialarda bulundu.

"TRUMP'I GÖNDERMEYE ÇALIŞIYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Beyaz Saray'da bazı çalışanların, Trump'ı başkanlık koltuğundan etmek için çalıştığını söyledi.

ABD'nin ABC kanalına açıklamalarda bulunan Scaramucci, Başkan Trump'ın etrafında çok az "sadık" çalışanın olduğunu iddia etti.

"FARKLI ÇIKARLAR PEŞİNDE OLANLAR VAR"

Beyaz Saray'da İletişim Direktörlüğü görevine getirildikten sadece 10 gün sonra görevinden alınan Scaramucci, "Washington'da, özellikle de Beyaz Saray'da Başkanla aynı ajandayı takip etmeyen ve farklı çıkarlar peşinde olan çalışanlar var." dedi.

İSİM VERMEDİ

Başkan Trump'a karşı çalışan kişilerin isimlerini paylaşmak istemeyen Scaramucci, "Washington'da Başkan, yerleşik siyasi yapının bir temsilcisi değil ve bazıları onu oradan çıkarma kararı aldı." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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