TRUMP İKİNCİ FİREYİ VERDİ! BAKAN ADAYI ÇEKİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder, iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder, iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekildi.
Hardee's ve Carl's Jr adlı restoran zincirlerinin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olan Puzder, adaylıktan çekildiğini yazılı açıklamayla duyurdu.
Trump'a kendisini aday gösterdiği için teşekkür eden Puzder, "Ailemle yaptığım dikkatli değerlendirme ve görüşmeler sonucunda Çalışma Bakanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.
ABD basınında çıkan haberlerde ise, Demokratların topyekun karşı çıktığı Puzder'ın adaylıkta çekilmesine bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de muhalefete katılmasının neden olduğu belirtiliyor.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar