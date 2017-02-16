

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çalışma Bakanı adayı Andrew Puzder, iş ve özel hayatına yönelik eleştiriler nedeniyle adaylıktan çekildi.







Hardee's ve Carl's Jr adlı restoran zincirlerinin İcra Kurulu Başkanı (CEO) olan Puzder, adaylıktan çekildiğini yazılı açıklamayla duyurdu.







Trump'a kendisini aday gösterdiği için teşekkür eden Puzder, "Ailemle yaptığım dikkatli değerlendirme ve görüşmeler sonucunda Çalışma Bakanlığı adaylığından çekiliyorum" dedi.







ABD basınında çıkan haberlerde ise, Demokratların topyekun karşı çıktığı Puzder'ın adaylıkta çekilmesine bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de muhalefete katılmasının neden olduğu belirtiliyor.







kaynak:milliyet