TRUMP, HAPİS CEZASI ALAN IRKÇI ŞERİFİ AFFETTİ
ABD Başkanı Trump, Arizona eyaletinde göçmenlere şiddet uygulayan, erkek mahkumlara pembe iç çamaşırı giydiren ve inzanlık dışı uygulamaları nedeniyle tutuklanan eski Şerif Joe Arpaio'yu affettiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletinde göçmenlere karşı uyguladığı hak ihlalleri ve şiddetten dolayı hapis cezasına çarptırılan eski Şerif Joe Arpaio'yu affettiğini bildirdi.
"O ARİZONA'YI GÜVENLİ TUTTU"
Başkan Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "85 yaşındaki Amerikalı vatansever Joe Arpaio'yu tamamen affettiğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. O Arizona'yı güvenli tuttu." ifadesini kullandı.
Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Arpaio yıllarca bu ülkeye saygı duyulacak bir şekilde hizmet etti. Başkanlık affını hak edecek bir kişidir." değerlendirmelerine yer verildi.
"OBAMA'DA BERİ CADI AVI YAPILIYOR"
Arpaio ise Twitter üzerinden Trump'a teşekkür ederek, Barack Obama döneminden beri devlet görevinde bulunan kişilerin kendisine yönelik bir "cadı avı" başlattığını söyledi.
ERKEK MAHKUMLARA PAMBE İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRİYORDU
Eski Şerif Arpaio kendisini ülkenin "en sert" şerifi olarak tanıtmasıyla biliniyor. Özellikle kayıt dışı göçmenlere yönelik sert uygulamalarıyla öne çıkan Arpaio, erkek hapishanelerinde mahkumlara pembe iç çamaşırı giydirip, mahkumlara "yenilmeyecek" derecede kötü yemekler verdirtmesiyle tanınıyor.
6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI
Özellikle Latin Amerikalılara karşı ırkçı tavırlarıyla bilinen Arpaio, geçen ay "görevini kötüye kullanmak" suçundan 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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