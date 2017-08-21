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TRUMP GÜNEŞ TUTULMASINI GÖZLÜKSÜZ İZLEYİNCE EŞİ MELANİA YİNE REZİL OLDU


Trump Güneş Tutulmasını Gözlüksüz İzleyince Eşi Melania Yine Rezil Oldu
Tarih : 21 Ağustos 2017, 23:50
Puan Ver : Trump Güneş Tutulmasını Gözlüksüz İzleyince Eşi Melania Yine Rezil Oldu(6/10)2

ABD'nin aylardır beklediği astronomik olay bugün nihayet yaşandı. 14 eyaletten izlenebilen tam Güneş tutulması gerçekleşti. Milyonlarca kişi merakla beklenen Güneş tutulmasını izleyebilmek için sokaklara döküldü.

TRUMP, GÖZLÜKSÜZ GÜNEŞE BAKTI

Tutulmayı merakla izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi de vardı.

Trump, tutulmayı eşi Melania ve çocuklarıyla birlikte izledi. Ancak bir ara Güneş tutulmasını izlemek üzere taktığı gözlüğü çıkarıp Güneş'e korunmasız bakan Trump, kameralara da şirinlik yaparak poz verdi.

​Trump'ın koruma gözlüğü olmadan Güneş'e baktığını gören bir kişi ise, "Bakma" diye bağırarak Trump'ı uyarmaya çalıştı.

MELANİA "TANIMAMAZLIKTAN" GELDİ

Trump'ın bu hali eşi Melania'yı ise oldukça utandırdı. O anlarda trumpla ilgilenmeyen ve gözündeki güneş gözlüğünü hiç çıkarmayan Melania, Trump'ın kendisine laf attığı anlarda ise kocasını "tanımamazlıktan geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın 'geçici körlük' yaşamış olabileceğini belirtirken, Melania'nın tavırları da sosyal medyada olay oldu.

İLK SEYAT TURUNDA YAPMADIĞINI BIRAKMAMIŞTI

Melania Trump, eşi Donald Trump'la İsrail-Suudi Arabistan-Vatikan üçgenindeki ilk yurtdışı seyahatinde sık sık tartışmalar yaşamış, elini tutmak isteyen eşini tokatlayan ve ona dokunmayan Melania "eşinden utanıyor" yorumlarına neden olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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