TRUMP GÜNEŞ TUTULMASINI GÖZLÜKSÜZ İZLEYİNCE EŞİ MELANİA YİNE REZİL OLDU
ABD'nin aylardır beklediği astronomik olay bugün nihayet yaşandı. 14 eyaletten izlenebilen tam Güneş tutulması gerçekleşti. Milyonlarca kişi merakla beklenen Güneş tutulmasını izleyebilmek için sokaklara döküldü.
TRUMP, GÖZLÜKSÜZ GÜNEŞE BAKTI
Tutulmayı merakla izleyenler arasında ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi de vardı.
Trump, tutulmayı eşi Melania ve çocuklarıyla birlikte izledi. Ancak bir ara Güneş tutulmasını izlemek üzere taktığı gözlüğü çıkarıp Güneş'e korunmasız bakan Trump, kameralara da şirinlik yaparak poz verdi.
Trump'ın koruma gözlüğü olmadan Güneş'e baktığını gören bir kişi ise, "Bakma" diye bağırarak Trump'ı uyarmaya çalıştı.
MELANİA "TANIMAMAZLIKTAN" GELDİ
Trump'ın bu hali eşi Melania'yı ise oldukça utandırdı. O anlarda trumpla ilgilenmeyen ve gözündeki güneş gözlüğünü hiç çıkarmayan Melania, Trump'ın kendisine laf attığı anlarda ise kocasını "tanımamazlıktan geldi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın 'geçici körlük' yaşamış olabileceğini belirtirken, Melania'nın tavırları da sosyal medyada olay oldu.
İLK SEYAT TURUNDA YAPMADIĞINI BIRAKMAMIŞTI
Melania Trump, eşi Donald Trump'la İsrail-Suudi Arabistan-Vatikan üçgenindeki ilk yurtdışı seyahatinde sık sık tartışmalar yaşamış, elini tutmak isteyen eşini tokatlayan ve ona dokunmayan Melania "eşinden utanıyor" yorumlarına neden olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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