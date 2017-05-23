TRUMP FİLİSTİN'DE! MAHMUD ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinin ikinci gününde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinin ikinci gününde Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.
İlk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da temaslarını tamamlamasının ardından İsrail'e geçmişti.
kaynak:haber10
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