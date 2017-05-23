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trump filistin'de! mahmud abbas'la görüştü

TRUMP FİLİSTİN'DE! MAHMUD ABBAS'LA GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinin ikinci gününde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 15:57
Puan Ver : Trump Filistin'de! Mahmud Abbas'la Görüştü(7/10)8


ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ziyaretinin ikinci gününde Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.



İlk yurtdışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da temaslarını tamamlamasının ardından İsrail'e geçmişti.



 



kaynak:haber10








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