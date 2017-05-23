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trump filistin'de: barış için kararlıyım

TRUMP FİLİSTİN'DE: BARIŞ İÇİN KARARLIYIM

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşme sonrasında, barışı sağlamak için kararlı olduğunu söyledi

Tarih : 23 Mayıs 2017, 14:58
Puan Ver : Trump Filistin'de: Barış İçin Kararlıyım(9/10)9


İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti.



ABD Başkanı Trump, Beytüllahim'de Abbas ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Barışın sağlanması konusunda kararlıyım. Bu iki liderle (Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) kalıcı bir barışa kavuşmak üzere çalışmayı umuyorum." dedi.



Ülkesinin Filistin ekonomisine destek olacağını söyleyen Trump, "Filistin ekonomisine destek için Başkan Abbas ile çalışmayı umuyoruz. Barışın tesisi için Filistinlilere ve İsraillilere yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.



 



kaynak:habertürk








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