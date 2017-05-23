ABD Başkanı Donald Trump, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı görüşme sonrasında, barışı sağlamak için kararlı olduğunu söyledi



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-Filistin barışının sağlanması konusunda kararlı olduğunu belirtti.



ABD Başkanı Trump, Beytüllahim'de Abbas ile yaptığı ikili görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Barışın sağlanması konusunda kararlıyım. Bu iki liderle (Abbas ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) kalıcı bir barışa kavuşmak üzere çalışmayı umuyorum." dedi.



Ülkesinin Filistin ekonomisine destek olacağını söyleyen Trump, "Filistin ekonomisine destek için Başkan Abbas ile çalışmayı umuyoruz. Barışın tesisi için Filistinlilere ve İsraillilere yardım edeceğiz." ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk