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Trump Eleştirilere Dayanamadı, Irkçılık Adına Şiddete Sebep Olanlar Hayduttur Dedi

TRUMP ELEŞTİRİLERE DAYANAMADI, IRKÇILIK ADINA ŞİDDETE SEBEP OLANLAR HAYDUTTUR DEDİ

ABD Başkanı Trump, beyaz ırkçılara karşı verdiği tepkinin çok eleştirilmesi üzerine ikinci bir açıklama yaparak, "Irkçılık kötüdür ve ırkçılık adına şiddete sebep olanlar hayduttur" dedi.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Trump Eleştirilere Dayanamadı, Irkçılık Adına Şiddete Sebep Olanlar Hayduttur Dedi(5/10)1

Charlottesville'deki şiddet eylemleriyle ilgili olarak ırkçı grupları açıkça kınamadığı için yoğun eleştiriye maruz kalan Trump bu kez ırkçı ve sağcı grupları net şekilde eleştirdi.

SALDIRIYI KINADI

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Virginia eyaletindeki Charlottesville'de yaşanan olayları ve bir kadının hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

"IRKÇILIK ADINA ŞİDDETE SEBEP OLANLAR SUÇLUDUR, HAYDUTTUR"

Washington ziyaretinde Trump, Beyaz Saray'dan halka hitap ederek "Irkçılık kötüdür ve ırkçılık adına şiddete sebep olanlar suçludur, hayduttur. Amerikalılar olarak değer verdiğimiz her şeye zıt olan Klu Klux Klan, neo-Naziler, beyaz ırkçılar ve diğer nefret grupları, buna dahildir" diye konuştu.

OTOMOBİL KALABALIĞIN ARASINA DALMIŞ VE BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Charlottesville'de ırkçılara karşı yapılan eylem sırasında bir araç halkın üzerine dalmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. 19 kişinin de yaralandığı saldırının ardından 20 yaşındaki sürücü James Fields gözaltına alınmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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