

Londra'da yaşanan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde Londra Belediye Başkanı Sadık Han vardı. Ancak attığı tweetlerle Londra Belediye Başkanı'nı eleştiren Trump'ın aksine, ABD'nin Londra büyükelçiliği Sadık Han'ı savunan paylaşımlar yaptı.



ABD'nin görevden ayrılan büyükelçisinin yerine geçici olarak görevde olan büyükelçi vekili Lew Lukens, büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu iğrenç saldırının ardından şehre öncülük eden Londra Belediye Başkanı'nı güçlü liderliği için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.







kaynak:habertürk