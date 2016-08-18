TRUMP EKİBİNİ DEĞİŞTİRTİ
Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı iş adamı Donald Trump, partisinin yönetimini ve Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'u sert bir şekilde eleştiren Breitbart News'ün kurucularından Stephen K. Bannon'u kampanya CEO'luğuna getirdi.
Trump, seçimin yapılacağı 8 Kasım'a üç aydan daha az bir süre kala seçim kampanyasının üst yönetiminde değişiklik yaptı.
"Tutucu medya provokatörü"
Cumhuriyetçi adayın kampanya yönetiminden yapılan açıklamada, önemli atamalara gidildiği duyuruldu. Açıklamada, Trump'ın kampanya CEO'luğuna Cumhuriyetçi Parti yönetimi ve Hillary Clinton'u sert bir şekilde eleştiren Breitbart News'ün başkanı Bannon'u, kampanya müdürü olarak ise danışmanlarından Conway araştırma firmasının sahibi Kellyanne Conway'ı atadığı bildirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar