

Trump, seçimin yapılacağı 8 Kasım'a üç aydan daha az bir süre kala seçim kampanyasının üst yönetiminde değişiklik yaptı.







"Tutucu medya provokatörü"



Cumhuriyetçi adayın kampanya yönetiminden yapılan açıklamada, önemli atamalara gidildiği duyuruldu. Açıklamada, Trump'ın kampanya CEO'luğuna Cumhuriyetçi Parti yönetimi ve Hillary Clinton'u sert bir şekilde eleştiren Breitbart News'ün başkanı Bannon'u, kampanya müdürü olarak ise danışmanlarından Conway araştırma firmasının sahibi Kellyanne Conway'ı atadığı bildirildi.