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trump ekibini değiştirti

TRUMP EKİBİNİ DEĞİŞTİRTİ

Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı iş adamı Donald Trump, partisinin yönetimini ve Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'u sert bir şekilde eleştiren Breitbart News'ün kurucularından Stephen K. Bannon'u kampanya CEO'luğuna getirdi.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 11:36
Puan Ver : Trump Ekibini Değiştirti(0/10)


Trump, seçimin yapılacağı 8 Kasım'a üç aydan daha az bir süre kala seçim kampanyasının üst yönetiminde değişiklik yaptı.



"Tutucu medya provokatörü"

Cumhuriyetçi adayın kampanya yönetiminden yapılan açıklamada, önemli atamalara gidildiği duyuruldu. Açıklamada, Trump'ın kampanya CEO'luğuna Cumhuriyetçi Parti yönetimi ve Hillary Clinton'u sert bir şekilde eleştiren Breitbart News'ün başkanı Bannon'u, kampanya müdürü olarak ise danışmanlarından Conway araştırma firmasının sahibi Kellyanne Conway'ı atadığı bildirildi.








Etiketler: Trump  Ekibini  Değiştirti    haber

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