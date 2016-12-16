

ABD'nin 45. başkanı seçilen Donald Trump, servetlerinin toplamı 15 milyar doları aşan iş adamlarıyla dünyanın en zengin kabinesini kurdu. Yaklaşık bir ay sonra başkanlık koltuğuna oturacak Trump'ın kabinesi büyük oranda belli oldu. Çalışma arkadaşlarını asker ve iş adamlarından seçen Trump, ülkeyi sadece ABD tarihinin değil, dünya tarihinin de en zengin kabinesiyle yönetecek.



En zengini Ticaret Bakan Yardımcısı







Amerikan ekonomi dergisi Forbes'a göre, Donald Trump'ın kabinesindeki en zengin isim, Ticaret Bakan Yardımcısı seçilen Todd Ricketts. Chicago Cubs beyzbol takımının sahiplerinden biri olan Ricketts ailesinin toplam mal varlığının 5,3 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.







Kabinedeki ikinci en zengin isim ise Eğitim Bakanlığı'na aday gösterilen Betsy DeVos. Cumhuriyetçi Parti'nin Kongresi'nde Trump'ı desteklememesine karşın teklif edilen görevi kabul eden DeVos'un eşiyle birlikte toplam mal varlığı 5,1 milyar dolara ulaşıyor.







Ticaret Bakanlığı'na aday gösterilen Wilbur Ross ise Trump yönetimindeki en zengin üçüncü isim. Yaklaşık 25 yıl boyunca dünyaca ünlü Rothschild firması için çalıştıktan sonra kendi şirketlerini kuran Ross'un net mal varlığının yaklaşık 2,9 milyar dolar olduğu belirtiliyor.







Trump'ın Küçük İşletmeler İdaresi'nin başına getirdiği Linda McMahon, listedeki dördüncü ve son milyarder. Daha önce güreş sporuna yönelik eğlence şirketi Dünya Eğlence Güreşi'nin Üst Yöneticiliğini (CEO) yapan McMahon'un net varlığı eşi Vincent McMahon'la birlikte 1,16 milyar dolar.







kaynak:yenişafak